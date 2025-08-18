¡Ø¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¥¤¥ä¥¤¥ä´ü ¡Á¿Í´Ö¤ò3Ç¯°é¤Æ¤Æ¤ß¤¿¡Á¡Ù¡Ê¥Ó¡¼¥Î/KADOKAWA¡ËÂè3²ó¡ÚÁ´8²ó¡Û¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¥¤¥ä¥¤¥ä´ü ¡Á¿Í´Ö¤ò3Ç¯°é¤Æ¤Æ¤ß¤¿¡Á¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à¡Ø¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ëÀÖ¤Á¤ã¤ó´ü ¡Á¿Í´Ö¤ò2Ç¯°é¤Æ¤Æ¤ß¤¿¡Á¡Ù¤Î¤ï¤ó¤Ñ¤¯Å·»È¤Ý¤è¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢Ëâ¤Î3ºÐ»ù¡¦¤Ý¤è¤¯¤ó¤ËÀ®Ä¹¡ª µÂ¤¬¼Ö¤Ëíà¤«¤ì¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¤¹¤ëÍ¥¤·¤µ¤ò¸«¤»¤¿¤«¤È»×¤¤¤­¤ä¡¢µõÌµ´é¤ÇÍ·¶ñ¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ò´è¤Ê¤ËµñÈÝ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë»Ñ¤â¸«¤»¤ë¤Ý¤è¤¯¤ó¡£°ì¶Ú