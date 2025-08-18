週明け１８日の東京外国為替市場の円相場は、前週末（午後５時）と比べて５０銭程度円安・ドル高の１ドル＝１４７円台半ばで取引されている。前週末に発表された米消費関連の統計を受けて、米関税政策による米国のインフレ（物価上昇）懸念が高まった。日米の金利差が広がるとの見方から、運用に有利なドルを買って円を売る動きが優勢になっている。対ユーロでは、８０銭程度円安・ユーロ高の１ユーロ＝１７２円台半ばで取引