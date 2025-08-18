おかえりなさい…でこ先生!! SNSで話題を集めた『実録 保育士でこ先生』シリーズの第2シーズンとなる本作も、でこ先生が元気溢れる園児たちに囲まれながら、笑いや驚きの絶えない楽しい日々を過ごす様子が描かれています。【漫画】『ただいま! 保育士でこ先生』を第1回から読む先生から褒められた「どうぞ」を発表会でも披露してしまう園児や、おならでふざけていた園児の失敗エピソード、園児たちのために苦手なピアノやコマ