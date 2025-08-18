藤岡弘、（79）が18日、X（旧ツイッター）を更新。毎年、終戦の日の15日に議論になる、政治家の靖国神社参拝について持論を展開した。藤岡は「靖国問題。首相の参拝に賛成の人、反対の人。それぞれの意見があることは大いに結構である。しかし、私はこの国のために命を捧げ、死んでいった人の魂に手を合わせることに対し、なんらやましいことはないと思っている。合掌、藤岡弘、」とつづった。