上方落語の桂米朝一門で5代目桂米團治の弟子、桂團治郎（36）が18日までにインスタグラムを更新。結婚を報告した。團治郎は「自分が言う日が来るとは思いませんでしたが、遂にです!?」と切り出し、「私事ではございますが、このたび結婚いたしましたことをご報告申し上げます」と伝えた。続けて「本日、師匠米團治夫妻、恩師三林京子さんにご挨拶いたしました」とお相手女性や恩師らと撮した写真を公開。「日頃よりご支援・ご声援