篠崎屋が３日続伸している。午前１０時ごろに、自社株２７万８８２０株（消却前発行済み株数の１．９３％）を８月２９日付で消却すると発表しており、好材料視されている。なお、消却後の発行済み株数は１４１５万７７８０株となる。 出所：MINKABU PRESS