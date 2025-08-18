スギホールディングスが３日ぶりに反発している。前週末１５日の取引終了後に発表した７月度の月次速報で、既存店売上高が前年同月比５．２％増となり、３９カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。ドラッグストア事業が同４．１％増、調剤事業が同９．５％増となった。 出所：MINKABU PRESS