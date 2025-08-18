午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１９６、値下がり銘柄数は３６２、変わらずは５９銘柄だった。業種別では３３業種中２５業種が上昇。値上がり上位にその他製品、輸送用機器、サービス、情報・通信など。値下がりで目立つのは銀行、海運、電気・ガスなど。 出所：MINKABU PRESS