【ラパス共同】南米ボリビア大統領選で、地元メディアは出口調査を基に、いずれも野党の中道キリスト教民主党、ロドリゴ・パス上院議員と右派「自由と民主主義同盟」、ホルヘ・キロガ元大統領が決選投票に進む見通しとなったと伝えた。