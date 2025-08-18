ILLIT（アイリット）のWONHEE（ウォンヒ）が、松浦亜弥の「♡桃色片想い♡」を披露する動画が公開された。 【動画】あややの名曲を歌うILLITウォンヒ／他メンバーのJ-POPカバー ■ILLITが初の日本公演を開催 ILLIT（アイリット）は、8月10日、11日の2日間、神奈川・ぴあアリーナMMで初のファンコンサート『2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN』（以下『GLITTER DAY』）を開催。11日0時にデジタ