布袋寅泰が自身のInstagramを更新し、吉川晃司との2ショットを投稿した。 ■布袋寅泰が“COMPLEX”の相棒・吉川晃司の還暦バースデーを祝福 【写真】肩に腕を乗せた笑顔の2ショットで吉川晃司の60歳のバースデーを祝福した布袋寅泰 8月18日は吉川晃司の60歳の誕生日。本投稿は「Happy 60th, Koji！」と誕生日を祝うメッセージを綴り、１枚の写真を公開。素肌に黒ジャケットを着た吉川と、ロック