ボディビルダーでタレントの横川尚隆さん（31）が、2025年8月14日にインスタグラムを更新。「ちょっとスッキリしてきた」という近影を公開した。「だいぶプロテインになってきてる」横川さんはボディビルの世界大会「ミスター・オリンピア」挑戦を表明している。8月4日に更新したYouTubeで、一時101〜102キロまで増量したことと、大会までに「85より下くらい」まで減量することを明かしていた。8月14日のインスタグラムでは「肉塊