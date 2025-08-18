「巨人１−３阪神」（１７日、東京ドーム）試合前、阪神・中野拓夢内野手と巨人・岡本和真内野手が言葉をかわすシーンがあった。岡本和が復帰した第２戦でも、試合中に中野が三塁へ進むと笑みを浮かべて言葉をかわしていた２人。５月６日の同戦で起こった一塁上の避けられないアクシデント。試合後に中野は「お互いが全力でやったプレーなんで…」と表情を曇らせ、チームの勝利にも白い歯をこぼすことはなかった。２３年の