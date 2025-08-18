X JAPANのYOSHIKIが18日、X（旧ツイッター）を更新。著作権侵害の可能性を指摘していたテレビアニメ「ダンダダン」の劇中歌「Hunting Soul」をめぐる騒動で、あらためて複雑な思いをつづった。YOSHIKIは同楽曲のリリックビデオが8日にYouTubeで公開されたところ、ハイトーンボイスで歌い上げるボーカルとメロディアスなギター、そして激しいドラムが印象的なメタルサウンドに「何これ、XJAPANに聞こえない？」と自身のXで言及。「