Flowith Technologiesは、2025年5月20日、世界初の無制限「Agent Neo」を発表。そして2025年8月18日より、ナレッジベース機能がすべてのユーザーに対して無制限かつ無料で正式に開放され、動画・音声・ウェブリンクを含むあらゆる形式のファイルアップロードに対応しました。これにより、