サステナブルなチョコレートや植物性だしのラーメン植物性素材で新たなおいしさ発信不二製油は大阪・関西万博EXPOで、サステナブルな植物性素材の可能性を発信する。8月13日から9月12日までの約1か月間（8月18-24日は除く）、一般社団法人大阪外食産業協会（ORA）パビリオン「宴〜UTAGE〜」で、期間限定プログラム「ミライのおいしい、発明中」を開催している。世界的シェアを誇るチョコレート油脂や業務用チョコレートなど、不