1.おもちゃやフードは”高級”でなくても良い 愛猫のために最善を尽くしたいと願う気持ちは、多くの飼い主さんが共通して持っているものです。しかし「良いもの」＝「高価なもの」という考えに縛られすぎてしまうと、かえって経済的な負担となり、猫との生活を無理なく続けにくくなるかもしれません。 実際、猫がおもちゃに求めるのは高価さではなく、狩猟本能を刺激する動きや、好奇心をそそる素材です。 身近な