高松南警察署 自宅でコカインを所持し、使用した疑いで高松市の22歳の会社員の男が18日、逮捕されました。 麻薬および向精神薬取締法違反の疑いで逮捕されたのは、高松市木太町の会社員の男（22）です。 警察が8月7日にこの男の自宅を家宅捜査したところ、コカイン若干量を発見し、検査から使用が判明しました。7日以前に所持し、使用した疑いです。 調べに対し男は、「間違いありません」と容疑を認めているということ