【甲子園スターを激レア写真で振り返る】#2【写真】【甲子園スターを激レア写真で振り返る】荒木大輔ダルビッシュ有（東北）2003年春夏、04年春夏大会ナンバーワン投手が天を仰ぎながら涙をこぼした。2003年夏の甲子園決勝。その年限りで勇退する（後に復帰）名将・木内幸男監督率いる常総学院（茨城）に2-4で敗れ、東北勢初の戴冠を逃した。腰や膝に痛みを抱えながら、満身創痍で臨んだが、あと一歩及ばず、人目もはばか