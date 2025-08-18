中国の北京で世界各国の人型ロボットチームを集めたスポーツ大会「2025世界人形机器人运动会(2025世界人型ロボット運動会)」が2025年8月14日〜2025年8月17日に開催されました。大会ではロボット同士の徒競走やサッカーなどの試合が行われたほか、関連競技としてキックボクシングやバスケットボールの試合も実施されました。2025世界人形机器人运动会https://www.whrgoc.com/首个人形机器人“百米飞