俳優の清原果耶が主演、成田凌、ナ・イヌが共演する、TBS系火曜ドラマ『初恋DOGs』（毎週火曜後10：00）。快の大学時代の親友で、現在は起業家として動物病院を経営する相楽岳を演じる森崎ウィンにインタビュー。物語の中盤から登場し、快と深い因縁を持つ相楽というキャラクターについて、どのように向き合っているのか。撮影の裏側や共演者への思い、そしてドラマの見どころについて語ってもらった。【写真】キャスト14人を