１８日午前９時５０分頃、大阪市中央区宗右衛門町のビルで「１階から火が出ている」と１１９番があった。隣接するビルにも延焼し、消火活動が続いている。大阪府警南署と大阪市消防局によると、複数人が煙を吸い込んで体調不良を訴えているという。現場は、大阪・ミナミの道頓堀川沿いの繁華街。