１７日、太原衛星発射センターから打ち上げられる「長征６号改」。（太原＝新華社配信／尚宇航）【新華社太原8月18日】中国は17日午後22時15分（日本時間同23時15分）、衛星インターネット用低軌道衛星群の第9陣を搭載した運搬ロケット「長征6号改」を山西省の太原衛星発射センターから打ち上げた。衛星は予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。１７日、太原衛星発射センターから打ち上げられた「長征６号改」。（太原＝新