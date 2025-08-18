きょう未明、三重県松阪市で10代の男女3人が乗った乗用車が住宅に突っ込み、このうち19歳の女性が死亡しました。 【写真を見る】10代の男女3人が乗った車が住宅に突っ込む 女子大学生（19）死亡「大きな衝突音がして…」三重･松阪市 事故があったのは松阪市小黒田町で、きょう午前3時過ぎ「大きな衝突音がして外に出たら住宅の塀に車がぶつかっていた」などと近隣住民から通報がありました。 警察によりますと、走っていた乗用