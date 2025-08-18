BOYNEXTDOORが日本で2ndシングルを発表し、日本での活動を本格化させる。【写真】ジェヒョン、深夜の東京散歩SHOTBOYNEXTDOORは8月18日、日本2ndシングル『BOYLIFE』の全曲音源とタイトル曲『Count To Love』のミュージックビデオを公開した。『BOYLIFE』は、青春の恋や堂々とした魅力、そして揺るぎない自信を表現したアルバム。日本オリジナルのタイトル曲『Count To Love』をはじめ、韓国で発表した『I Feel Good』『Nice Guy』