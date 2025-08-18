英俳優のテレンス・スタンプさん＝２０１３年６月/Damian Dovarganes/APロンドン（ＣＮＮ）映画「スーパーマン」の悪役などで知られる英俳優のテレンス・スタンプさんが死去した。ロイター通信が１７日に家族の話として伝えた。８７歳だった。１９３８年７月２２日、ロンドンのイーストエンド地区出身。６２年の白黒映画「奴隷戦艦」で注目され、アカデミー賞助演男優賞にノミネート。「遥か群衆を離れて」「夜空に星のあるように