俳優・坂口健太郎との共演でも話題になっているBLACKPINKのリサが、良い影響力を発揮した。【写真】リサ、坂口健太郎とイチャイチャ8月18日、ソニーミュージックコリアによると、リサは6月に開催したフリーマーケットの収益金を国内外で子どもたちを支援するNGO「グッドネーバーズ」に寄付した。リサはこれに先立ち、ソウル漢南洞（ハンナムドン）でフリーマーケット「Welcome to Lisa’s Closet」を行い、自身の所有する衣類やア