「こんばんは、朝山家です。」（テレビ朝日系）の第5話が、17日に放送された。本作は、「キレる妻」中村アン＆「残念な夫」小澤征悦のW主演による、衝突と罵声で困難を乗り越える一家の奮闘を描くホームドラマ。監督・脚本は足立紳。（＊以下、ネタバレあり）朝山家をモデルにした映画『夜山家の人々』の撮影が始まる。初監督に挑む賢太（小澤）は、古参カメラマンの武藤（坂田聡）やベテラン女優の大日方香（河井青葉）に現