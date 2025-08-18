Image: GEO CORPORATION. 小さくて磁石＆RGBライトが魅力的。磁石付きアタッチメントが合体できる、iPhoneのMagSafe機能。モバイルバッテリーやスタンドがくっつくと重宝しますよね。音楽好きなら無線スピーカーもくっつけたいところ。どこでも音楽が楽しめますからね。スタンドになるスケスケのスピーカーGEOの「マグネットスピーカーmini（GRSEI-SPK M2）」は、iPhoneの後ろにくっつく小型