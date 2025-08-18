TikTok（ティックトック）などで人気のインフルエンサー、ゆりにゃ（25）の元パートナーで、アイドルグループ「Pretty Chuu」の元メンバー天宮しゅなとの不貞行為を認めて謝罪した「たいちくん」こと齊藤太一氏が、18日までにX（旧ツイッター）を更新。ゆりにゃに対する思いをつづった。齊藤氏は「ゆりかを失ってから半月が経ちました」と書き出し「僕にとって自分よりも大切な存在はゆりかだけでした。ゆりかの居ない毎日は生きる