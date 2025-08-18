放送作家の元祖爆笑王（60）が審査員を務めるお笑いライブ「第17回ガンバクステークス」が17日、東京・池袋ライブハウスモノで開催された。予選を勝ち抜いた9組が、持ち時間3分でネタ披露、そして「写真でひと言」の大喜利などで競った。お笑いトリオ、バシコネが前々回、前回に続いて優勝して3連覇。賞金3万3333円を獲得した。準優勝は不死身のレモン水。日刊スポーツ賞はツキオラバンカ。バシコネはピン芸人の柴田基（41）とお笑