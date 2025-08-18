消防によりますと、きょう（18日）午前9時17分ごろ、岡山市南区の岡南大橋で、女性が橋から飛び降りたと通報がありました。消防が現場にかけつけ、救助し救急搬送しました。警察によりますと、女性は命に別状ないということです。 【地図】通行止めが行われた岡南大橋救助活動のため 日本道路交通情報センターによりますと、岡南大橋は救助活動のため、午前9時32分から通行止めになっていましたが、約20分後に通行止めは