加入したばかりのストライカーがさっそく魅せた。日本人７選手を擁するシント＝トロイデン（STVV）は現地８月17日、ベルギーリーグ第４節で今季１部に昇格したラ・ルビエールとホームで対戦した。序盤からボールを握る展開のなかで、20分に先制。しかし後半、一瞬の隙を突かれて70分に同点に追い付かれる。それでも終了間際に、今夏アンデルレヒトから期限付き移籍で加わったFW後藤啓介が劇的な決勝ゴールを挙げた。途中出