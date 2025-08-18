18日午前、大阪・ミナミの道頓堀沿いの建物で火事が発生、黒煙が高く上がっています。戎橋の上では、通行人や観光客らが煙の上がっている東方向に集まって様子を見ています。きょう午前9時50分ごろ、大阪市中央区宗右衛門町のビルで、「1階から火がでている」と近隣店舗の従業員から消防に通報がありました。消防によりますと、ビル2棟およそ40平方メートルが燃えていて、消防車51台とヘリが出動して、消火活動に当たっています。