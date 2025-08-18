Anthropicが、自社の大規模言語モデルであるClaude Opus 4および4.1に、会話を終了させる機能を新たに導入したと発表しました。この機能は通常の利用では作動せず、極端に有害または虐待的なやり取りが執拗に続く場合にのみ発動します。Claude Opus 4 and 4.1 can now end a rare subset of conversations \ Anthropichttps://www.anthropic.com/research/end-subset-conversationsAnthropic says some Claude models can now end