暑い日のキッチンは、まるでサウナ状態。火を使って調理するため室温が上がりやすく、水を頻繁に使うので高温多湿になりやすいのです。そのため室内でも熱中症リスクが特に高く、調理中は炎天下と同じくらい危険！そこで、キッチンの熱中症対策をご紹介。高温多湿を避けて、夏のキッチンを涼しく乗り切りましょう！1．調理は電子レンジを使うのがおすすめ火を使った調理は高温多湿になるため、サラダや冷ややっこなど加熱不要の