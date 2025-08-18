一般社団法人日本プロ野球外国人OB選手会は、近鉄、巨人などで活躍したタフィ・ローズ氏が9月12日に来日すると発表した。来日にともない京セラドーム内レストランでのファンミーティングや大阪市内、都内にてファンミーティングが行われる。ローズ氏はNPB13年で1792安打、464本塁打の成績を残している。【東京ファンミーティング】●日時・9月13日午後1時から3時まで（受付12:30分から）●開催場所・ビジョンセンター東