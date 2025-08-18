歌を披露するソプラノ歌手の神戸薫子さん＝6月、東京都千代田区のしょうけい館〈ふと思う我が名書けずになりてより幾月ならん文字のかきたし〉第2次世界大戦で失明した兵士たちが作った短歌に、作曲家の越谷達之助（1909〜82年）が音楽をつけた「戦盲歌」という歌曲集がある。約80年前のこの作品に込められた平和への思いを伝えようと、歌人の佐佐木頼綱さん（45）と妻でソプラノ歌手の神戸薫子さん（38）が歌い継ぐ活動を続け