◆ベルギー１部▽第４節シントトロイデン２―１ラルビエルール（１７日・ 大王わさびスタイエンスタジアム）ベルギー１部アンデルレヒトから同１部シントトロイデンに期限付きで移籍しているＦＷ後藤啓介が、移籍後初得点を決めた。１―０の後半１２分から途中出場すると、１―１の後半アディショナルタイム１分に右クロスから右足ボレーを放ち、決勝弾を沈めた。チームはそのまま２―１で勝利した。身長１９１センチの大