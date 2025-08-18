NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」、8月24日（日）放送予定の第32話「新之助の義」の予告、場面写真が公開されました。大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより ©️NHK新之助（井之脇海）のこの表情…ついに都市暴動「天明の打ちこわし」が勃発か？※前回の8月17日（日）放送のレビュー記事はこちら↓『べらぼう』ふく・とよ坊の救いなき最期、家治は毒を盛られ力尽き…無情すぎる絶望回