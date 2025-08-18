18日午前、大阪・ミナミの中心部の雑居ビルで火事がありました。けが人がいるかなどの情報はまだ入っていません。【映像】現場の様子消防などによりますと午前9時50分ごろ、大阪市中央区宗右衛門町の7階建てビルで「火が出ている」と近くの店の店員から119番通報がありました。午前10時の時点で1階の20平方メートルが焼け、消防車など33台とヘリ1機が出動していて消火活動を続けています。けが人や逃げ遅れた人がいるかなど