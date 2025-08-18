◇ベルギー1部第4節シントトロイデン 2―1 ラルビエール（2025年8月17日ベルギー・シントトロイデン）ベルギー1部シントトロイデンのU―20日本代表FW後藤啓介が17日、ラルビエール戦で決勝点となる加入後初ゴールを挙げた。後半12分からピッチに立った20歳は1―1で迎えた後半アディショナルタイム、右サイドの深い位置からMF山本理仁が折り返した浮き球のパスに、ダイレクトボレー。開幕から4戦負けなしとする2連勝に導き