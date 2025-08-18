東京時間10:06現在 東京金先物JUN 26月限（TOCOM） 1グラム＝15978.00（+21.00+0.13%） ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝3385.60（+3.00+0.09%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先は時間外で下げ止まり