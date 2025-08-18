１７日午後９時半頃、名古屋市南区浜田町の国道２３号交差点でバイクとバンが衝突、バイクを運転していた１０歳代後半とみられる男性が病院に搬送されたが、胸を強く打っており死亡した。愛知県警南署は、バンを運転していた近くの自営業鬼熊正雄容疑者（７６）を自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致傷）の疑いで現行犯逮捕、容疑を過失運転致死に切り替えて調べる。交差点には信号があり、バイクが直進、バンが対向車