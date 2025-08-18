■米女子ゴルフザ・スタンダードポートランドクラシック最終日（日本時間18日、コロンビア・エッジウォータークラシックCC6497ヤード・パー72）ザ・スタンダードポートランドクラシックの最終日が行われ、3日目から首位をキープしていた岩井明愛（23、Honda）が通算24アンダーで初優勝。米女子ツアー挑戦1年目での制覇となった。3日目に8つスコアを伸ばし首位に立った岩井明愛は、最終日も前半5番、6番で2つスコアを伸ばすと