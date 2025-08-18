ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１７日（日本時間１８日）に本拠地ロサンゼルスでのパドレス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、４打数１安打、１得点だった。チームは２位で迎えた首位攻防戦に３連勝。逆に２ゲーム差をつけた。注目のダルビッシュとの今季初対決。初回先頭、カウント２―２からの５球目、外角低めの９５・６マイル（約１５３・９キロ）のフォーシームをバットの先で拾うと強振せずに振り抜いた。打球速