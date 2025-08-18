「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１８日午前１０時現在で、キャンドゥが「売り予想数上昇」で１位となっている。 １８日の東京市場で、キャンドゥは前週末終値近辺で小動き。足もとの株価上昇で４月２２日につけた年初来高値３９３５円に接近しており、高値警戒感が売り予想数上昇につながっているようだ。 同社株が動意づいたのは、７月１０日に２６年２月期第１四半期（３～５月