卓球の世界ツアー、欧州スマッシュは17日、スウェーデンのマルメで行われ、シングルス1回戦で男子は張本智和（トヨタ自動車）がクリスティアン・カールション（スウェーデン）、戸上隼輔（井村屋グループ）はノシャド・アラミヤン（イラン）に勝って2回戦に進んだ。女子は張本美和（木下グループ）橋本帆乃香（デンソー）大藤沙月（ミキハウス）長崎美柚（神奈川）が勝ち、2回戦に進出した。（共同）