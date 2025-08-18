ティーン向けファッション誌『Seventeen』（集英社）が16日、東京・渋谷MODIで1日限定イベント「Seventeenの夏祭りin SHIBUYA」を開催し、「ミスセブンティーン2025」のファイナリスト10人が登場した。【写真】ファイナリスト10人上妻美咲、新井あいら、岡本望来、梶原叶渚、川瀬翠子、 佐々木満音、白石乙華、 高尾日歌、原田花埜、堀口真帆ファイナリストは、応募総数2783人の中から書類審査、面接、カメラテストを通過し