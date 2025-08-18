Saucy Dogの新曲「奇跡を待ってたって」が、10月24日に全国公開される映画『恋に至る病』の主題歌に決定した。映画のために書き下ろされた同曲は、劇中シーンとマッチした切なさを帯びた楽曲に仕上がっており、ラスト4分の展開を彩る楽曲の一部が本予告映像でも公開されている【動画】濱田岳の熱演で心がほっこり…Saucy Dog「スパイス」ミュージックビデオ。映画『恋に至る病』は、斜線堂有紀による同名小説を原作とした実写